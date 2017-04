Nuove uscite al cinema – I consigli di Film.it

Nuove uscite al cinema: tutti inseguono Toretto!

Mentre Fast & Furious 8 continua a tavoletta la sua corsa che lo porta a battere i record di incassi di sempre, al cinema piovono tanti altri titoli per questo fine settimana di metà aprile.



Titoli che certamente non hanno il potere "stellare" del blockbuster prodotto e interpretato da Vin Diesel, ma che possono offrire un'alternativa altrettanto valida.



Si assapora la gioia di essere papà grazie a Omar Sy, protagonista di Famiglia all'improvviso, la commedia drammatica francese. E si rientra in Italia, nel sud del nostro paese, con Ciro De Caro che dopo Spaghetti Story torna al cinema con Acqua di marzo.

C'è un'altra grande prova di Isabelle Huppert, quella brillante di Woody Harrelson in Wilson... ci sono i grandi attori e ci sono i mostri, come The Bye Bye Man, che prova coraggioso a sedersi alla stessa tavola di Freddy Krueger e Jason di Venerdì 13.

E poi c'è Mark Wahlberg come non lo abbiamo mai visto... a pezzi. Così lo ritroviamo in Boston - Caccia all'uomo, film che racconta gli eventi che hanno preceduto l'attentato terroristico alla maratona di Boston e la successiva indagine per beccare i terroristi. Un thriller d'attualità da non perdere.



E in sala ci sono ancora la splendida Kristen Stewart di Personal Shopper e la gran bella coppia formata da Favino e Smutniak, mattatori nella commedia Moglie e marito.



