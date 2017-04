Famiglia all'improvviso: clip esclusiva della tenera commedia francese con Omar Sy

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo (Nexta)



Hugo Gélin, remake del film messicano Instructions Not Included. Protagonista di questo successo ai botteghini in patria è Scoprirsi improvvisamente genitori di un figlio piccolo e doverlo crescere da soli, crescendo insieme a lui, è un grande classico della commedia cinematografica. Un canovaccio che torna al centro di Famiglia all'improvviso: Istruzioni non incluse di, remake del film messicano Instructions Not Included. Protagonista di questo successo ai botteghini in patria è Omar Sy , noto per Quasi amici , e tra gli interpreti di X-Men: Giorni di un futuro passato e Jurassic World. Qui interpreta Samuel, uno scapestrato playboy francese che si ritrova a crescere da solo una figlia a Londra, dove accetta un lavoro come stuntman.

Vi mostriamo una clip esclusiva del film, in cui la piccola Gloria () riceve una finta mail dalla madre che l'ha abbandonata ( Clemence Poesy ), in realtà spedita dal padre Samuel (Sy).

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite.

In uscita il 20 aprile, Famiglia all'improvviso: Istruzioni non incluse è distribuito in Italia da Lucky Red.