Patriots Day - La recensione in anteprima del film sull'attentato alla maratona di Boston

Sono passati tre anni e mezzo da quel, giorno in cui due bombe sono esplose l'una dall'altra a distanza di secondi vicino al traguardo della maratona di Boston, uccidendo tre persone e ferendone duecentoottanta. Nel giro di quattro giorni, le forze dell'ordine di Boston si sono unite per acciuffare i responsabili: un'operazione che ha richiesto uno sforzo immane per fare chiarezza e rintracciare la coppia di terroristi che nel frattempo si lasciava alle spalle altri due cadaveri.Tre anni da quell'evento, ma Patriots Day è tutt'altro che un, si tratta invece di un'analisi ben assemblata che sottolinea l'unità di più teste per reagire al terrorismo in maniera immediata.. Noi europei siamo costretti a relazionarci con questi eventi attraverso un monitor o un televisore: accusiamo il colpo della tragedia a distanza e poi intuiamo appena quel senso di unione e quella voglia di reagire di un popolo rimasto sotto attacco. Film come Patriots Day, invece, aiutano a capirlo meglio: lontani da dosi di retorica gratuite, acquisiamo questa conoscenza, diventando testimoni di un'unità che in questo periodo, più che mai, è stata sciolta in seguito alle ultime elezioni presidenziali.