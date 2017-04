Moglie e Marito – La nostra recensione

NOTIZIE

07.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Gender fluid, metrosessuale, pansessuale, mascolino, effemminato. In tema di identità femminile e maschile siamo pieni di etichette e il paradosso è che qualche volta le utilizziamo con l’intento di dare voce a nuove libertà.



Intorno alla licenza di esplorare il rapporto tra uomo e donna secondo una prospettiva diversa dal solito, il regista Simone Godano ha costruito un film dove una coppia in crisi, sono Andrea ( Pierfrancesco Favino ) e Sofia ( Kasia Smutniak ), si troverà e a vivere sorprendentemente l'uno nei panni dell'altra.

Giulia Steigerwaltz con Carmen Danza insieme all’aiuto dello stesso Godano, guarda alla sua struttura classica senza voglia di particolari stravolgimenti.







Eppure Moglie e Marito , pur muovendosi in una tradizione solida e già vista non è affatto un film scontato. Anzi, partendo da uno spunto irrealistico - che ha l'handicap di non essere proprio inedito - plana con delicatezza sulla commedia più garbata, che ci fa scoprire una coppia nuova – anzi fatta di equilibri nuovi - fuori dagli interni borghesi, ululanti e esasperati di dolore e frustrazione tipici, per esempio, del cinema di Gabriele Muccino.

commedia che tocca l'argomento della lotta tra i sessi – l’opera prima è prodotta daRoberto Sessa – significa soprattutto evitare di riciclare vecchi cliché e scansare la morbosità di un racconto che potrebbe facilmente arenarsi nella direzione del demenziale e del paradossale.



Francamente come pubblico non se ne può più di semplificazioni ironiche sull’universo femminile dove le donne sono oggetto del desiderio sessuale incontrollato dell’uomo di turno quando non totalmente nevrotiche e di un universo maschile che è invece un concentrato di trivialità privo di qualsiasi fragilità. E ancora di registi convinti che questa rappresentazione del mondo faccia ancora ridere, o peggio, possa rappresentare in qualche modo la quotidianità.



Distinguersi al cinema con una commedia che tocca l'argomento della lotta tra i sessi – l'opera prima è prodotta da Matteo Rovere – significa soprattutto evitare di riciclare vecchi cliché e scansare la morbosità di un racconto che potrebbe facilmente arenarsi nella direzione del demenziale e del paradossale.

Moglie e Marito è al contrario una commedia trainata dall’ambizione di dire qualcosa di diverso su un argomento di cui davvero non sappiamo mai abbastanza: cioè la coppia, con i suoi ruoli e le sue regole. Chi può dire infatti di non avere bisogno di un manuale di istruzioni per l’uso in un campo tanto difficile tanto personale come quello delle relazioni a due? Ecco appunto nessuno.