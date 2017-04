Fast & Furious 8: videointervista a Charlize Theron, la nuova nemesi di Vin Diesel

NOTIZIE

05.04.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



È curioso come la Theron appaia in scena, con indosso una maglietta dei Metallica: "Ho chiesto alla costumista di ispirarsi ad artisti e anarchici, una specie di matrimonio creativo tra queste due figure. Mi ha fatto trovare diverse magliette, ma è stata quella a colpirmi. Sembrava una T-shirt normale, ma lei ha detto: 'Quella maglietta ha un effetto particolare su di lei. Come se dicesse tanto sul suo conto'.

A quel punto dovevamo avere il via libera per usarla e nel giro di 24 ore i Metallica hanno risposto: 'per favore, indossa la nostra maglietta!'. È stato fantastico avere la loro fiducia. Sapevano che avremmo tirato fuori qualcosa di interessante".



Fast & Furious 8 arriverà nei cinema dal 12 aprile distribuito dalla Universal Pictures.