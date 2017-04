Moglie e marito: Favino e Smutniak si scambiano anche nella videointervista!

Esistono due versioni del film Moglie e marito : quella che vedremo in sala e quella che non vedremo mai. Parola di Simone Godano , regista che ci rivela il metodo di lavorazione sul set del film, con i protagonisti Pierfrancesco Favino Kasia Smutniak costantemente pronti a svolgere il doppio ruolo di interpreti e consulenti di scena: "C'è il film Moglie e marito dove loro sono invertiti e il film Marito e moglie che vedremo solo noi, recitato a parti dritte" e cioè con gli attori esattamente al loro posto."Avevo Kasia come esempio, ma anche tutta la memoria della mia vita a cui attingere: le mie figlie, la mia compagna, le mie sorelle e mia madre - afferma Favino - La cosa più interessante è che molto spesso in questo film la commedia è involontaria. In realtà questi due personaggi hanno un grande problema: rientrare nelle loro vite per fare in modo che quelle vite tornino a essere quello che loro desiderano. Hanno qualcosa di molto urgente da risolvere: lei ha la prima possibilità di andare in televisione e fare la giornalista, un ruolo che ha ambito da sempre, e io invece devo assolutamente accettare una ricerca a cui sto lavorando da anni che potrebbe darmi la possibilità economica di mantenere questa famiglia".