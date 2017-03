Isabelle Huppert, i 10 grandi ruoli della Meryl Streep francese

Isabelle Huppert, 10 ruoli fondamentali di una grandissima attrice

Alla difficile domanda "chi è la più grande attrice vivente?", il cervello raggiunge velocemente una prima risposta visualizzando le parole "Meryl" e "Streep". Questo processo mentale accade nei primi quaranta secondi che seguono la domanda.



Poi, una volta sorvolate tutte le nomination all'Oscar e le statuette che la Streep è riuscita a impugnare... il cervello individua un altro nome che potrebbe benissimo essere la risposta alla domanda... Isabelle Huppert.

Sono tanti i titoli che precedono il nome della Huppert - "la più grande attrice vivente", "la più grande attrice europea" - e ancora di più sono le nomination ai premi più prestigiosi del cinema e le vittorie.



La verità però è che più volte la Huppert - sebbene in superficie sembri essersi specializzata in ruoli di donne che trasformano la loro sofferenza in potere - ha giocato con la sua immagine, ribaltando totalmente le aspettative del pubblico. E lasciandoci a bocca aperta.



Spostare i limiti della grande recitazione. E farlo tutte le volte. Questo è il regalo che Isabelle Huppert ci regala con ogni ruolo.



In occasione dell'uscita nei cinema di Elle, abbiamo trovato i dieci ruoli dell'attrice... quelli "da portare su un'isola deserta nel giorno in cui il cinema non esisterà più".



Vi invitiamo a sfogliare le immagini della gallery e a rispondere a una domanda: in quale ruolo vi ha conquistato di più?