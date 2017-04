Recensione Guardiani della Galassia 2: nuovi personaggi e tanto humor, ma manca la sorpresa

Dai siparietti con glial dovuto aggancio con quanto vedremo nel prossimo Infinity War , tra gli abituali camei di(e - nel doppiaggio originale - di Miley Cyrus) e la passerella dei personaggi che avevano reso unico il primo film, nel nuovo I guardiani della galassia 2 di James Gunn c'è tutto quello che doveva esserci; tranne forse la sorpresa. E la capacità di bissare l'exploit del precedente , almeno quanto aLa, è emblematica in questo senso, con i nostri eroi a rischiare la vita e a mostrare le proprie doti (e limiti) mentre. Ed è subito! Con il carico di nostalgia e humor irriverente che avevano fatto la fortuna dell'altro film e che qui tornano - inevitabilmente - resi modello.Non c'è (ancora) maniera o disonestà nella creatura di Gunn, che ha già confermato di essere al lavoro sul terzo capitolo e che può vantare(dagli inizi alla Troma e con il geniale Super del 2010, fino alle scene 'extra' da 'non accreditato' in fondo ai vari Thor: The Dark World, Doctor Strange e Spider-Man: Homecoming). E che soprattutto mostra di saper conciliare - seppur con qualche 'vuoto d'aria' - le necessità imposte dagli Studios, una regia in grado di rinunciare a obblighi formali in nome dell'e di lasciare la prima fila adi Karen Gillan e ladi Pom Klementieff sono due perle, affiancate dalla Sacerdotessa dorata del popolo dei il ravager Sylvester Stallone una chicca oscurata solo dalla fantastica performance di Kurt Russell, Ego paterno intorno al quale ruota tutta la vicenda (e che regala momenti vintage e 'teologici' unici). Non siamo al livello sperato - e visto - né sono diminuiti i difetti riscontrati in passato (anzi!), ma tra viaggi dimensionali alla Scrat, divinità solitarie alla Watchmen e inseminazioni cosmiche- anche in 3D - per la sala più vicina.