Recensione Famiglia all'improvviso: diventare papà è un salto nel vuoto

Sicuramente non Oltralpe, dove il panorama produttivo cinematografico è tanto ampio da rendere meno scontate certe identificazioni e stereotipizzazioni, ma da noi leggere il nome di Omar Sy - almeno per il grande pubblico - non può non rimandare al Quasi amici del 2011 che lo lanciò . Esplicitato sin dalla promozione ufficiale e che ne fece una maschera moderna di, edificante e fisica, che oggi si ripropone nel Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse (Demain tout commence) di Hugo Gélin Un film nel quale si trovano, che per quanto ben orchestrati - e messi in scena con un cast di(su tutti l' Antoine Bertrand che interpreta il determinato e affettuoso gay Bernie, un gradino sopra la piccola Gloria Colston) -, né svincolato dall'obbligo di far risaltare sentimentalismi, elementi melodrammatici, leziosità varie e facili compassioni…si alternano a 'lentezze' degne di certi telefilm, di poco costrutto o realismo. Una, che appare congenita, e che relega il film nella categoria dell'intrattenimento più leggero (nonostante la conclusione strappalacrime) si autodenuncia sin dalla scelta - evidente nella traduzione del titolo originale - di sottolineare l'ambito familiare (e con esso l'odissea del ragazzo padre emigrato, scapestrato ma di buon cuore e dal sorriso irresistibile) piuttosto che quellodi questoUn piccolo autogol, un rischio calcolato, che sicuramente darà comunque i suoi frutti - soprattutto al botteghino - e senza ulteriori drammi.che vediamo affrontare sullo schermo ai nostri protagonisti. Nella speranza che il grande pubblico sappia e voglia andare oltre la 'finzione scenica' o il pedagogismo più favolistico e didascalico.