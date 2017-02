Dieci reboot da non perdere nel 2017

Power Rangers e i grandi reboot in arrivo

Nel gergo del cinema si è diffusa negli ultimi anni la parola "reboot", che ha lentamente soppiantato il classico termine remake. Eppure, se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo, c'è una sfumatura diversa tra i due. Mentre "remake" non ha grandi ambizioni, se non rifare un film precedente, "reboot" porta con sé propositi di lucro ambiziosi. L'idea è quella non tanto di rifare un solo film, quanto di rilanciare una proprietà che possa generare sequel. Ecco, dunque, dieci esempi in arrivo, dieci reboot che potrebbero farcela e salvare i loro franchise dall'oblio.



A cominciare da Power Rangers, il film di Dean Israelite che arriverà il 6 aprile da 01 Distribution. Qui ne potete vedere il trailer, che dà un'idea di come si punti ad aggiornare la saga televisiva secondo i canoni più cupi e ricchi di effetti speciali dei moderni film di supereroi. Se andrà bene, aspettiamoci almeno un sequel.



Guardate la nostra gallery per vedere gli altri reboot progettati o in uscita...



