Power Rangers: il nuovo trailer svela mostri giganti e un Bryan Cranston alieno 

20.01.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Il film dei Power Rangers è sempre più vicino. Il 6 aprile arriverà nelle sale il film ispirato al fenomeno anni '90 creato da Haim Saban, e Lionsgate ne ha diffuso un nuovo trailer. Eccolo.

Dean Isrealite (Benvenuti a ieri) e interpretato dai giovani Naomi Scott, Becky G., Ludi Lin, RJ Cyler e Dacre Montgomery, Power Rangers racconta le avventure di cinque ragazzi che, dopo essere entrati in contatto con una forza aliena che dà loro straordinari poteri e armature sgargianti, difendono la loro cittadina natale, Angel Grove, dalle mire della malvagia aliena Rita Repulsa ( Diretto da(Benvenuti a ieri) e interpretato dai giovani, Power Rangers racconta le avventure di cinque ragazzi che, dopo essere entrati in contatto con una forza aliena che dà loro straordinari poteri e armature sgargianti, difendono la loro cittadina natale, Angel Grove, dalle mire della malvagia aliena Rita Repulsa ( Elizabeth Banks ), aiutati dal mentore alieno Zordon ( Bryan Cranston , di cui si intravede il volto generato al computer).

Il film utilizza i moderni effetti speciali per ricreare le creature e i “robottoni” che l'originale realizzava con un misto di miniature e CGI, rifacendosi ai vecchi serial giapponesi come Megaloman e Goggle Five. Una curiosità: lo sceneggiatore di Chronicle, Max Landis, aveva lavorato anni fa a una stesura dello script poi scartata. Le somiglianze evidenti con Chronicle (specialmente nelle scene in cui i ragazzi trovano l'astronave aliena sepolta) non sono però sfuggite a Landis, che si è lamentato su Twitter: “Pare che abbiano ingaggiato lo sceneggiatore di Chronicle e che questi abbia scritto un film dei Power Rangers, così lo hanno licenziato e hanno deciso di fare Chronicle”.

In uscita il 6 aprile, Power Rangers è distribuito in Italia da 01. Qui il trailer precedente.