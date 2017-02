I veri serial killer... e gli attori che li hanno interpratati

Jack Kevorkian - Al Pacino, You Don't Know Jack - Il dottor morte

Difficile considerare Jack Kevorkian un serial killer in senso stretto. Resta il fatto che, durante la sua carriera, terminò la vita di diverse persone - ovviamente su richiesta delle stesse - e fu per questo soprannominato il "Dottor Morte". E' stato uno dei più grandi sostenitori del diritto all'eutanasia e ha anche passato un periodo in carcere per questo, dal 1999 al 2007. Nel film HBO You Don't Know Jack - Il dottor morte lo interpreta Al Pacino, che vinse un Emmy, un Golden Globe e un premio ai SAG Awards per il ruolo.