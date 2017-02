Dune: confermato Denis Villeneuve alla regia del remake del film di David Lynch

: così ha twittatodal suo accountpoche ore fa… Una conferma delle ipotesi che erano circolate durante le feste natalizie che, arrivando dal figlio maggiore di Frank Herbert rilancia il tanto vagheggiatodi un cult della fantascienza moderna, il Dune di David Lynch del 1984 Ispirato al principale dei sei libri della saga realizzata dal suddetto Frank, il film che vedevascontrarsi per il dominio di Arrakis potrebbe stavolta venir superato da. Per altro cresciuta, negli anni, anche grazie aletterari scritti dallo stesso Brian con il suo compagno Kevin J. Anderson.Un vero e proprio Universo e una storia lunga millenni che potenzialmente fornirebbe materiale per un articolato franchise. Come sicuramente si augurano alla Legendary, e perché no anche il regista canadese che, attualmente sugli scudi per l'ottimo Arrival , presenterà presto nei cinema il sequel di un altro classico sci-fi: Blade Runner 2049 . Anch'esso proiettato verso il futuro, cinematografico, per le ipotesi di ulteriori film a venire