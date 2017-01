Festival di Berlino: i quindici film da non perdere

Logan, di James Mangold (Fuori Concorso)

"Un'ultima volta" - recita così la frase di lancio di Logan, terzo e ultimo spin-off della saga di X-Men e gran finale della storyline di Wolverine, mutante con una pessima capacità di gestione della rabbia che diciassette anni fa ha lanciato la carriera di Hugh Jackman. Il film sarà presentato in anteprima mondiale alla 67° edizione della Berlinale, il festival internazionale di Berlino che aprirà i battenti il prossimo 9 febbraio.



Film.it sarà in prima linea per raccontarvi i film, le star, la città e i dietro le quinte dell'evento. Oggi vi presentiamo i primi quindici titoli da non perdere. Film in Concorso e inclusi anche nelle sezioni collaterali del festival. Drammi, thriller, commedie, sequel (c'è anche T2 Trainspotting) e grandi ritorni (il nuovo film di Aki Kaurismaki).



Scopriteli nelle foto che seguono!

Leggi anche

Logan, il trailer finale del nuovo film con Hugh Jackman

Berlinale, ecco i nomi della giuria internazionale di Paul Verhoeven