It di Stephen King: nuova immagine del clown Pennywise

Entertainment Weekly ha rivelato una nuova immagine di Pennywise , il clown assassino protagonista di It , così come lo vedremo, interpretato da Bill Skarsgård , nel nuovo adattamento cinematografico del capolavoro diIt è diretto da Andrés Muschietti (La madre), regista che ha preso le redini del progetto dopo la fuoriuscita di Cary Fukunaga (che aveva sceltonel ruolo di Pennywise). “Pennywise si presenta, è al centro del palco, e fa il suo show – ha dichiarato il regista – Ha una sua routine. Perciò è strano tutto il tempo, e ogni piccola cosa implica un'ulteriore minaccia”.Attesissimo, It è il primo adattamento del romanzo al cinema perché il famoso “film” di It in realtà era uno sceneggiato televisivo montato in una soluzione unica. Ciò non toglie che Tim Curry abbia lasciato una grande impronta sul personaggio e che Skarsgård avrà il suo bel daffare a sostituirlo. Ma si spera anche che il film sia più fedele al romanzo e che, dunque, Pennywise sia solo una delle tante forme assunte da “It” nel film.It sarà diviso in due film: il primo racconterà solamente l'infanzia dei protagonisti, il club dei Perdenti composto da Bill Denbrough (), Beverly Marsh (), Richie Tozier (), Eddie Kaspbrak (), Stanley Uris (), Mike Hanlon () e Ben Hanscom (). Sette ragazzini tormentati dai bulli e da It, una creatura maligna che, ogni 27 anni, torna a minacciare i ragazzini di Derry, cittadina immaginaria del Maine in cui King ha ambientato molte delle sue storie.Il romanzo si ambienta tra il 1958 e il 1985, mentre i film dovrebbero spostare le vicende avanti di circa trent'anni, tra gli anni '80 e oggi. Ma questo valeva per la versione di Fukunaga, non è chiaro se l'idea sia stata mantenuta anche da Muschietti.