Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it per tirare il fiato tra i blockbuster

NOTIZIE

18.07.2019 - Autore: Marco Triolo







Un weekend per tirare il fiato dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home e in attesa dei blockbuster a venire. I film in sala in questi giorni non fanno a gara a chi sfoggia più effetti speciali. Sono tutte storie intime, che non mancheranno di affascinare il pubblico. Ecco dieci film da vedere in sala questo fine settimana.

IL FILM DELLA SETTIMANA: EDISON – L'UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO





Scopri i film con Benedict Cumberbatch su Amazon.



Guarda anche: le star di Edison presentano il film. Benedict Cumberbatch e Michael Shannon si fanno la guerra nei panni di Thomas Edison e George Westinghouse, in questo biopic che racconta la nascita dell'elettricità e di come abbia plasmato la società in cui viviamo. Nel cast anche Tom Holland, Tuppence Middleton, Katherine Waterston e Nicholas Hoult (nei panni di Nikola Tesla). Per chi ha amato Cumberbatch in The Imitation Game.







UN EROE DEI NOSTRI TEMPI: ALLA CORTE DI RUTH - RBG

All’età di 85 anni, Ruth Bader Ginsburg, seconda donna a essere stata nominata tra i nove componenti della Corte Suprema degli Stati Uniti, è diventata un’icona inaspettata della cultura pop grazie alla sua dedizione all’attività giudiziaria e legale. Il documentario Alla corte di Ruth – RBG esplora la vita e la carriera di Bader Ginsburg e le sue lotte per i diritti delle donne che l’hanno portata ad affermarsi come esempio di emancipazione civile.







UN CADAVERE MISTERIOSO: IL MANGIATORE DI PIETRE

Luigi Lo Cascio è protagonista di quest'opera prima di Nicola Bellucci, regista che viene dal documentario. In una valle di montagna ai confini tra Piemonte e Francia, in una notte d’autunno affiora dalle acque di un torrente il cadavere di un uomo fulminato da due colpi di fucile. A ritrovarlo è Cesare, detto “il francese”, passeur che da anni ha lasciato il mestiere e vive con la sua lupa chiuso nel silenzio e nella solitudine di una baita. La morte del giovane Fausto lo costringerà a uscire dal suo isolamento per confrontarsi con la dolorosa verità che sta dietro il delitto.







INTRIGHI E COLPI DI SCENA: SERENITY – L'ISOLA DELL'INGANNO





Leggi la recensione del film. Matthew McConaughey e Anne Hathaway sono protagonisti del nuovo film di Steven Knight, autore del bellissimo Locke. Una storia di intrighi, violenze domestiche e vecchi rancori che affiorano su un'isola, travolgendo la vita del capitano di un peschereccio (McConaughey). Nel cast anche Djimon Hounsou e Jason Clarke. Uno strano thriller, con annesso colpo di scena, che si fa guardare principalmente per la statura delle star coinvolte.







SKATER A NEW YORK: SKATE KITCHEN

Un film per gli amanti dello skate, esordio nella finzione della regista del documentario The Wolfpack, Crystal Moselle. Camille (Rachelle Vinberg), una giovane ed introversa ragazza di Long Island, incontra un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate Kitchen. Camille diventerà presto un membro del gruppo, litigherà con la madre e si innamorerà di un misterioso skater (Jaden Smith), scoprendo che una relazione con lui sarà più complicata da gestire di un’acrobazia con la tavola. La regista si è lasciata trascinare completamente nella vita di queste ragazze, donandoci uno spaccato autentico del loro mondo, il tutto condito da ipnotiche sequenze in skateboard.







LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA: THE DEEP

Arriva nelle sale questo film del regista di Everest, Baltasar Kormákur, uscito in origine nel 2012. Sull'isola di Heimaey, al largo delle coste islandesi, Gulli e i sui amici festeggiano l'imminente partenza per l'uscita in mare prevista per il mattino seguente. L'equipaggio di pescatori getta le reti ma pescano rocce. Incagliate in profondità, le reti bloccano l'argano e rovesciano il peschereccio. Le acque gelide dell'Atlantico non lasciano scampo ai pescatori che muoiono uno dopo l'altro. Solo Gulli sembra miracolosamente resistere al freddo dell'oceano. Deciso a restare vivo, nuota fino alla costa che raggiunge sei ore dopo, diventando un eroe nazionale e un fenomeno scientifico (e mediatico) ancora senza spiegazione.







VORTICE CRIMINALE: VITA SEGRETA DI MARIA CAPASSO

In questo dramma / crime movie, Luisa Ranieri interpreta Maria, una donna che accetta di diventare l'amante del ricco proprietario di un autosalone, Gennaro (Daniele Russo), pur di sbarcare il lunario quando a suo marito viene diagnosticata una malattia terminale. Un giorno Gennaro le propone di trasportare un carico di cocaina fino in Svizzera. Da quel momento, e dopo la morte del marito, Maria verrà trascinata in un vortice criminale, che le permetterà finalmente di vivere nuove possibilità e coronare vecchi sogni. Ma la strada scelta da Maria per la sua personale rivincita lascerà dietro di sé le sue inevitabili vittime, proprio come in una guerra che non guarda in faccia nessuno.







PER I PIÙ PICCOLI: BIRBA – MICIO COMBINAGUAI

Per i più piccoli non manca la proposta di animazione. Birba – Micio combinaguai è un cartoon di produzione cinese che racconta le avventure di Birba, un gattino che decide di scappare di casa per cercare la leggendaria Miciolandia. Per ritrovare Birba, suo padre Oscar dovrà riuscire a superare le sue paure e riconciliarsi con il passato.







ANCORA IN SALA: SPIDER-MAN – FAR FROM HOME

Peter Parker (Tom Holland) torna in azione dopo gli eventi devastanti di Avengers: Endgame. Lo fa nuovamente per la regia di Jon Watts, che sposta l'azione in Europa durante una gita scolastica della classe di Peter. Lì, Nick Fury (Samuel L. Jackson, ovviamente) gli chiede aiuto per fermare la minaccia degli Elementali, creature che stanno portando distruzione nel vecchio continente. E gli affianca un nuovo alleato, Mysterio (Jake Gyllenhaal). Grandi colpi di scena e, a quanto pare, cameo pazzeschi in un film che sta avendo già enorme successo in giro per il mondo. E che sarà la vera conclusione della Infinity Saga, rifletterà su Endgame e lancerà un ponte verso il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel.







ANCORA IN SALA: TOY STORY 4

La Pixar ci ha riprovato e, a giudicare dalle recensioni, ci è anche riuscita. Nessuno si aspettava che Toy Story 4 potesse essere bello quanto i precedenti. La storia sembrava conclusa in Toy Story 3, e molti pensavano che un quarto capitolo sarebbe stato solo un mezzuccio per battere cassa. E invece siamo di fronte a un altro film toccante e commovente, nonché l'ennesima profonda riflessione sulla famiglia, sull'identità e sul trovare se stessi in un mondo che tende a etichettarti. Da non perdere per nessuna ragione.