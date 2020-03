Coronavirus: Fast and Furious 9 rimandato di un anno

. L'attesissimo nuovo capitolo della saga action su quattro ruote sarebbe arrivato nei cinema a maggio. La sua uscita slitterà di quasi un anno a causa della pandemia da Coronavirus:Un colpo molto duro per l'industria cinematografica ma anche una mossa prevedibile, specialmente dopo la cancellazione dell'uscita del nuovo film di James Bond intitolatoAnche nel caso della nuova avventura di Dom Toretto c'era un enorme rischio di perdita di centinaia di milioni di dollari con le sale che continuano a chiudere in giro per il mondo in paesi come l'Italia, la Corea del Sud e la Cina. La saga di Fast and Furious incassa sempre una cifra che supera i duecento milioni di dollari ai botteghini statunitensi. Variety nota anche come il 75% degli incassi degli ultimi tre film sia stato ottenuto nel resto del mondo. Ecco dunque la ragione principale della mossa della Universal.