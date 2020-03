Coronarivus: ecco i film che sono saltati e salteranno per l'emergenza

Una situazione che non ha precedenti nella storia recente, e che ha portato a misure straordinarie. Stiamo ovviamente parlando dell'emergenza coronavirus, che ora ha spinto il governo alla firma di un nuovo decreto che, impone, tra le altre cose, la chiusura dei cinema in tutto il paese fino al 3 aprile., in quanto la frequentazione delle sale era già stata limitata e in quattro regioni i cinema erano comunque chiusi. Ma ora la stretta è definitiva, per un mese.(sempre che il provvedimento non venga prolungato).Tra i titoli rinviati a data da destinarsi possiamo già contare, il nuovo film di Carlo Verdone che sarebbe dovuto uscire il 26 febbraio, ed è stato uno dei primi a saltare. Il 27 febbraio doveva uscire, remake del film di Susanne Bier con Julianne Moore e Michelle Williams, ma anche questo è stato rimandato a data da destinarsi. Tra le uscite del 27 febbraio contiamo anche, annullato. Sfortuna invece per il film d'animazione Arctic – Un'avventura glaciale , anch'esso previsto inizialmente per il 27 febbraio: aveva già una nuova data, il 12 marzo, ma salterà ovviamente anche questa.Giovedì 5 marzo avremmo dovuto vedere invece(atteso film con Tom Hanks) e gli italiani. A questi si aggiunge il film Pixar Onward – Oltre la magia qui la nostra recensione), che però ha già una nuova data, il 16 aprile. Dunque, stando alle disposizioni attuali, non dovrebbe saltare.Partiamo da Ultras , film Netflix che avrebbe dovuto godere di una breve finestra in sala, dal 9 all'11 marzo, prima di debuttare in streaming il 20. Almeno lo vedremo su Netflix ( qui la nostra recensione). Tra i film del 12 marzo cancellati ci sono l'action, film che riunisce star e regista di The Accountant, Ben Affleck e Gavin O'Connor. E ancora l'italiano, sequel di Non ci resta che il crimine di Vincenzo Marra; e il francesedi Ladj Ly.Sempre dalla Francia, il 12 sarebbe anche dovuto arrivaredi Quentin Dupieux, spostato poi al 19. Ora naturalmente salterà. Il 19 era previsto anche. Il 26 marzo erano nel menù tre grosse uscite, le prime della stagione primaverile:, action fantascientifico con Vin Diesel. Bombshell , film di denuncia interpretato da Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman. E Mulan , l'atteso remake Disney.Infine, il 2 aprile dovevano arrivare, l'ultimo film della saga degli X-Men rimandato svariate volte, e il sequel animatoDa ultimo non possiamo non citare il rinvio più clamoroso dell'anno: No Time to Die , l'attesissimo nuovo film di James Bond, è stato fatto slittare dal 9 aprile al 12 novembre. Lo spostamento in questo caso è stato deciso dall'alto e a livello globale, ed è comprensibile.