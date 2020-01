I migliori trailer della settimana, da A Quiet Place 2 a Grace and Frankie

NOTIZIE

IL TRAILER DELLA SETTIMANA: A QUIET PLACE II

La famiglia Abbott torna protagonista nel sequel dell' horror che ha rivelato un lato nascosto di, autore e interprete di commedie (e della serie). Krasinski torna alla regia, sua moglieprende le redini della famiglia, mentresi aggiungono al cast nei panni di nuovi sopravvissuti all'invasione aliena. Il trailer promette molto bene e annuncia un film che ci racconterà qualcosa di più delle origini dei mostri invasori.

Questa la sinossi:

In seguito agli eventi del primo capitolo, la famiglia Abbott deve ora affrontare gli orrori del mondo esterno. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, capiscono che le creature che cacciano basandosi sui rumori non sono le uniche minacce in agguato oltre il percorso di sabbia.

In sala dal 19 marzo, da 20th Century Fox.

UN ORRORE DI FIABA: GRETEL & HANSEL

, tra i giovani interpreti di IT , torna in un horror, ma stavolta da protagonista assoluta. Dal titolo si può capire che questa è una nuova versione della famosa fiaba dei Fratelli Grimm, Hansel & Gretel. Virata, però, nei toni cupi dell'horror.

In sala dal 23 aprile.

LE SAGHE NON MUOIONO MAI: THE GRUDGE

Ritorna la saga creata da Takashi Shimizu . Stavolta, però, il regista originale non è coinvolto: sceneggiatura e regia di questo reboot sono di, autore di Piercing. Nel cast

Al cinema dal 27 febbraio.

IL VIAGGIO DELLA SPERANZA: ANA

Andy Garcia e Dafne Keen, bravissima attrice ragazzina vista in Logan – The Wolverine e nella nuova serie His Dark Materials, sono i protagonisti di un road movie sulla ricerca della speranza e di una seconda occasione. Materiale classico con due interpreti che potrebbero farlo brillare. In USA è uscito il 3 gennaio.





GRACE AND FRANKIE, LA SESTA STAGIONE

Jane Fonda e Lily Tomlin tornano nella sesta stagione della popolare serie Grace and Frankie. Nel cast troviamo anche Martin Sheen, Sam Waterston, Ethan Embry e Brooklyn Decker.





Su Netflix dal 15 gennaio.