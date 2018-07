Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Raggiunta la metà di luglio, le uscite al cinema si riducono abbastanza drasticamente. In questi giorni arrivano in sala solamente due film nuovi, Skyscraper e Overboard. Ne approfittiamo, perciò, per consigliarvi una serie di film ancora in sala che non potete assolutamente perdere. Oltre, ovviamente, alle uscite inedite.

IL FILM DELLA SETTIMANA: SKYSCRAPER





Guarda la clip del film in esclusiva. The Rock è sempre The Rock. The Rock che salva la sua famiglia da un palazzo in fiamme come un novello John McClane, ma con i muscoli molto più gonfi, è la ricetta perfetta per l'estate. Dwayne Johnson è il protagonista di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell'FBI e veterano di guerra che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Will viene chiamato a valutare un nuovo palazzo in Cina, il più alto edificio al mondo. Quando scatta un incendio, viene incolpato per la falla di sicurezza. Ma in realtà i responsabili sono altri, e Will li dovrà fermare salvando allo stesso tempo la moglie (Neve Campbell) e i figli intrappolati nel palazzo. Alla regia troviamo Rawson Marshall Thurber, regista di Dodgeball, Come ti spaccio la famiglia e Una spia e mezzo.







LA COMMEDIA IN ALTERNATIVA: OVERBOARD

Anna Faris è la protagonista di Overboard, commedia che racconta una storia d'amore perfetta per l'era Trump, con tanto di ribaltamento di prospettiva tra Messico e USA. Leonardo (Eugenio Derbez) è un playboy messicano egoista e viziato. Kate (Faris) una mamma single con tre figli costretta a fare le pulizie sul lussuoso yatch di Leonardo. Dopo aver licenziato ingiustamente la ragazza, Leonardo si risveglia su una spiaggia dell'Oregon senza memoria in seguito a una notte brava. Per vendicarsi, Kate lo convince di essere sua moglie e lo costringe a trovare un lavoro. La scelta perfetta per chi cerca una commedia leggera con ovvia svolta romantica.







DA NON PERDERE: UNA LUNA CHIAMATA EUROPA

Dramma sull'immigrazione con un colpo di scena fantascientifico, Una luna chiamata Europa è la storia di un rifugiato siriano che cerca di entrare in Ungheria dalla Serbia. Nel momento in cui viene catturato scopre di aver acquisito dei superpoteri con cui è in grado di volare. Diretto dall'ungherese Kornél Mundruczó, Jupiter's Moon (questo il titolo internazionale) è stato precedentemete presentato in Concorso al Festival di Cannes, amato dall'allora giurato Will Smith: "Io lo ho adorato - ha detto l'attore a Cannes nel 2017 - Sono cresciuto in un ambiente molto religioso, qiundi ho assorbito tutto quello che questa storia mi ha raccontato fino alla fine. Penso sia un film fantastico, uno di quei film che rivedrei volentieri ancora e ancora".







IL THRILLER D'AUTORE: IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

Diretto da Yorgos Lanthimos, regista di The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro è stato presentato al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto il premio alla migliore sceneggiatura. È un thriller famigliare che evoca Haneke e Kubrick per raccontare lo strano rapporto parassitario tra un ragazzo (Barry Keoghan di Dunkirk) e la famiglia di uno stimato chirurgo (Colin Farrell). Nel cast anche Nicole Kidman e Alicia Silverstone.







LA SCELTA ACTION: LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO

Il quarto film della saga di The Purge è un prequel che racconta l'inizio del contenimento di violenza negli USA: il momento in cui i “nuovi padri fondatori” hanno istituzionalizzato la notte dello Sfogo, quella in cui per poche ore tutti i reati sono tollerati, perfino l'omicidio. La saga si espande: dopo il prequel arriverà anche una serie TV in dieci episodi.







IL BLOCKBUSTER SPETTACOLARE: JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.







UNA ACTION COMEDY IRRESISTIBILE: PRENDIMI!

Jeremy Renner passa da dramma e azione a commedia semi-demenziale. È lui a guidare il cast di questa commedia ispirata a fatti realmente accaduti. Prendimi! racconta la storia di cinque amici altamente competitivi che, per un mese all’anno, si sfidano in una versione all'ultimo sangue del gioco “tag” cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia “Preso!”. Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando… ed è pronto.







UNA CHARLIZE THERON STRAORDINARIA: TULLY

Il nuovo film di Jason Reitman, regista di Juno e Tra le nuvole, lo riunisce alla star Charlize Theron e alla sceneggiatrice Diablo Cody. La squadra di Young Adult al completo, insomma, che ci racconta stavolta la storia di Marlo (Theron), madre di tre figli a cui il fratello (Mark Duplass) consiglia di assumere una tata per la notte. Titubante all’inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia Tully (Mackenzie Davis). “Sono tanti i film di Hollywood che hanno raccontato la gioia che si prova quando incroci lo sguardo del tuo neonato per la prima volta”, scrive Pierpaolo Festa nella nostra recensione del film. Eppure “nessun film mainstream recente ha però sottolineato il lato oscuro di questa realtà”. Ed è esattamente quello che fa Tully.







JAKE GYLLENHAAL È TUTTI NOI: STRONGER - IO SONO PIU' FORTE

Cercate un grande attore? Lo avete trovato. La performance di Jake Gyllenhaal in Stronger - Io sono più forte vale il prezzo del biglietto. Dopo Nightcrawler - Lo sciacallo, Demolition e Animali notturni, l'attore continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti. Lo ritroviamo in questo dramma tratto dalla vera storia di Jeff Bauman. Sullo schermo vediamo l'attentato alla maratona di Boston nell'aprile 2013, una tragedia in cui Bauman ha perso le gambe. Lo seguiamo mentre cade nel baratro dell'alcolismo, colpito sindrome da stress post-traumatico. Ma assisteremo al momento in cui si rimette in piedi grazie ai suoi affetti.







IL NUOVO THRILLER DI SODERBERGH: UNSANE

Claire Foy prigioniera della paranoia in Unsane, horror-thriller diretto da Steven Soderbergh e girato con un iPhone. Il regista realizza inquadrature, anche distorte, attraverso le quali iniziamo a entrare nel mondo della protagonista. A osservarlo dal suo punto di vista che gradualmente scopriamo essere piuttosto particolare. La ragazza, infatti, è ossessionata da una sua vecchia conoscenza, uno stalker per sfuggire al quale ha addirittura cambiato città, salvo poi continuare a vederlo tra le persone che incontra.