La notte del giudizio, un video di due minuti per ripassare la saga prima del nuovo film

Si chiama "lo sfogo" ed è un evento creato dai "nuovi padri fondatori d'America" allo scopo di purificare chiunque si trovi nel suolo statunitense durante. E' questa la premessa della saga action-thriller ambientata in un futuro tutt'altro che distante: i personaggi che abbiamo seguito nel corso di tre film devono sopravvivere a dodici ore in cui ogni tipo di reato, incluso l'omicidio, diventa legale. Una notte in cui non c'è traccia di polizia o soccorsi, tutti fermi dalle 19 alle 7 del mattino del giorno successivo.Il nuovo film del franchise, il prequel intitolato, è arrivato nei cinema. E' il momento di ripassare la saga nel video che vi presentiamo a seguire: una manciata di minuti per rispolverare al volo i tre film precedenti, il primo cone i due seguenti conDietro ogni tradizione si cela una rivoluzione. Dopo l'Independence Day, assisti alla nascita dell'annuale "Sfogo", le 12 ore prive di regole. Benvenuti nel movimento che ha inizio come un semplice esperimento: La prima notte del giudizio. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell'anno, i Nuovi Padri Fondatori d'America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all'aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.