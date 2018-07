Stronger, la grande prova di Jake Gyllenhaal sopravvissuto alla maratona di Boston (Videointervista)

Dopo Jake Gyllenhaal continua a trasformarsi sul grande schermo e spingersi oltre i suoi limiti attoriali. Lo ritroviamo in. Una storia vera che lui stesso ha prodotto. Un film in grado di scuotere e incoraggiare lo spettatore. Una storia americana. "Non credo di fare film molto 'americani' - ribadisce l'attore - Non mi piace l'idea di fare film su un luogo in particolare, mi piace invece raccontare gli esseri umani. Storie che abbiano un aspetto particolare che li rende universali. Una storia come quella vissuta da Jeff Bauman può accadere in qualsiasi parte del mondo in questo momento storico".