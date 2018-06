La recensione di Jurassic World – Il regno distrutto, la saga perde coraggio

Se è vero che l'obiettivo di ogni capitolo di una saga dovrebbe essere quello diposta dal suo precedente, allora Jurassic World - Il regno distrutto ha più di un problema. Ma fossero tutti così i film non riusciti... Il compito affidato allo spagnolo Juan Antonio Bayona d'altronde era quello di riprendere il materiale prodotto da Colin Trevorrow (che dopo Jurassic World tornerà alla regia anche dell'ultimo episodio della nuova trilogia) e presentarci, senza creare grandiA livello narrativo, si intende, ché sullo schermo le scene spettacolari non vengono lesinate. D'altronde la premessa della vicenda sta nell' operazione di soccorso accennata sin dal primo trailer e con il rischio di una, per l'eruzione del Monte Sibo sull'Isola Nublar, non poteva essere altrimenti. Anche se la certezza di un Jurassic World 3 e le dichiarazioni del dottor Ian Malcolm di Jeff Goldblum ) non fanno temere realmente per l'esito finale della specie.Ma se il film precedente era riuscito a rivitalizzare il franchise, grazie a " una forza visiva di grande impatto " (che anche qui non manca di certo), stavolta. E, al netto di una prevedibile fedeltà ai temi classici della doppia trilogia (gli scrupoli animalisti, i rischi del giocare con la genetica e la rassicurante e - forse troppo - giustificatoria capacità della Natura di riportare in equilibrio ogni scompenso causato dall'uomo), ci si aspettava un 'colpo di coda'. O forseFunzionano il(non mancano neppure il solito T-Rex ex Machina e il Mosasaurus, che meriterebbe più spazio), come anche il- o la facile empatizzazione con i nostri colossali amici prigionieri, ma che sia stato per non scontentare i produttori (Colin Trevorrow e Steven Spielberg, tanto per dirne due) o per poca creatività quando si arriva al bivio più importante tutto si chiarisce. Tra il puntare su una drammatizzazione adulta e, la scelta pare quella più facile in prospettiva futura. Quella destinata ad ampliare la cerchia di potenziali spettatori, allargata a includere generazioni sempre più giovani e in cerca di emozioni controllate. Un po' come il pubblico del Jurassic Park originale in fondo. Sperando che nel Gran Finale succeda qualcosa di imprevedibile.