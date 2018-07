La prima notte del giudizio - La nostra recensione

NOTIZIE

05.07.2018 - Autore: Gian Luca Pisacane



I guerrieri della notte di Walter Hill, agli scontri tra bande in un disperato ritorno a casa. Era una rilettura dell’Anabasi di Senofonte, dove la violenza si trasformava in una norma di vita e il cinismo era l’unica legge riconosciuta, in una megalopoli criminale senza redenzione. La serie di DeMonaco, ormai giunta al quarto capitolo con il prequel La prima notte del giudizio, trasforma le strade (come nel classico di Hill) in un campo di battaglia, isola quartieri dal resto del mondo in nome di una brutalità giustificata dalle istituzioni, con rimandi al cinema di John Carpenter (1997: Fuga da New York,





Cercacinema: vai alla scheda de La prima notte del giudizio per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo

Il cosiddetto “Sfogo” (dodici ore in cui tutto è concesso, anche l’omicidio) affonda le sue radici ben più lontano della saga creata da James DeMonaco . Le atmosfere notturne e molto underground riportano adi Walter Hill, agli scontri tra bande in un disperato ritorno a casa. Era una rilettura dell’Anabasi di Senofonte, dove la violenza si trasformava in una norma di vita e il cinismo era l’unica legge riconosciuta, in una megalopoli criminale senza redenzione. La serie di DeMonaco, ormai giunta al quarto capitolo con il prequel, trasforma le strade (come nel classico di Hill) in un campo di battaglia, isola quartieri dal resto del mondo in nome di una brutalità giustificata dalle istituzioni, con Distretto 13 – Le brigate della morte ).

L’idea è quella del tipico home invasion, della follia che suona al citofono per scatenare un massacro, con una forte connotazione politica. Sono i potenti a voler falcidiare la popolazione: la crisi economica ha messo in ginocchio le casse dello Stato, e l’unica possibilità sembra essere quella di eliminare i ceti più bassi. Il tutto è mascherato dall’interesse per la scienza, con la collaborazione dei telegiornali che parlano di un esperimento sociale (di cattivo gusto). L’obiettivo di chi sta al potere è portare alla luce l’oscurità che si annida in chi non ha più niente da perdere, esaltare l’anarchia per un giorno, e ottenere la quiete per il resto dell’anno.