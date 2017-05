NOTIZIE

The Killing of a Sacred Deer: il thriller psicologico con Farrell e la Kidman è una delle sorprese di Cannes

23.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa, nostro inviato a Cannes (Nexta)









Un uomo è in piedi al centro di un salotto. Impugna un fucile da caccia. E lo punta contro altre tre persone che siedono attorno a lui. Uno di loro potrebbe beccarsi la pallottola e diventare il "cervo" del titolo del nuovo film di Yorgos Lanthimos . La potente scena sembra rubata da Funny Games , come se il regista greco avesse strappato via un pezzo di pellicola dal film di Haneke e l'avesse incollato sul suo film: un thriller psicologico pronto a raggiungere le rive dell'horror. Una delle sorprese viste in concorso a Cannes 70.

(Lett: L'uccisione di un cervo sacro) ruota attorno a una famiglia all'apice di ricchezza e successo presa di mira da un misterioso ragazzo che sviluppa con ognuno dei personaggi un rapporto parassitario. Lo fa inizialmente con il dottore interpretato da Colin Farrell : li vediamo insieme in diverse sequenze come se fossero padre e figlio, sebbene il lessico delle loro conversazioni ci faccia subito capire che non è così. Il ragazzo, che sembra avere qualche rotella fuori posto, tiene sotto scacco il dottore, finendo per inserirsi nella sua vita familiare.. L'horror entra in scena quando il ragazzino riesce in qualche modo a piazzare una "maledizione" sulla moglie e sui due figli di Farrell, chiedendogli di sacrificare uno di loro, per salvare gli altri due.

Farrell è perfetto, ancora una volta l'attore irlandese cambia look sfoderando una barba che lo invecchia, e allontanandosi definitivamente dai ruoli eroici e da sex symbol che hanno lanciato la sua carriera.





In superficie c'è il tema del vampirismo in grado di paralizzarci fisicamente, ma Lanthimos va più a fondo esplorando gli scheletri nascosti della famiglia perfetta. Un nucleo composto da cinque persone e pronto a implodere a causa dei peccati del pater familias. Il regista riesce meglio di Haneke nel raccontare i demoni della borghesia , svelando come il suo protagonista sia tutt'altro che l'eroe del film., ancora una volta l'attore irlandese cambia look sfoderando una barba che lo invecchia, e allontanandosi definitivamente dai ruoli eroici e da sex symbol che hanno lanciato la sua carriera.

Visivamente siamo davanti a una sinfonia del grandangolo con Lanthimos che omaggia/copia Stanley Kubrick. Anche il personaggio di Farrell è una specie di Jack Torrance a confronto con una Alice visto in Eyes Wide Shut. Una mamma che non esita a raggiungere velocemente il suo lato oscuro. Perfino le pose sexy dell'attrice, nuda in scena, ricordano l'ultimo film di Kubrick. Il regista esplora in maniera interessante anche le fantasie erotiche tra i protagonisti: marito e moglie giocano letteralmente al dottore, con la donna immobile che finge di essere sotto anestesia mentre l'uomo fa l'amore con lei. La macchina da presa segue i personaggi dall'alto, come una presenza malefica che aleggia su di loro.. Anche il personaggio di Farrell è una specie dia confronto con una Nicole Kidman che sembra aver ripreso il personaggio divisto in. Una mamma che non esita a raggiungere velocemente il suo lato oscuro. Perfino le pose sexy dell'attrice, nuda in scena, ricordano l'ultimo film di Kubrick. Il regista esplora in maniera interessante anche le fantasie erotiche tra i protagonisti: marito e moglie giocano letteralmente al dottore, con la donna immobile che finge di essere sotto anestesia mentre l'uomo fa l'amore con lei.