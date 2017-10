Jake Gyllenhaal è Stronger, l'altra faccia dell'attentato di Boston - La recensione

L'è uno di quegli argomenti ai quali il pubblico - soprattutto quello statunitense - ha dimostrato di non saper resistere, nonostante sia stato già trattato di recente nel Boston – Caccia all'uomo di Peter Berg . Un compito facile, e impegnativo insieme, per David Gordon Green , ormai lontano dai tempi di Strafumati o Lo spaventapassere, che avanza nel percorso intrapreso con Joe e Manglehorn 'sfruttando' l'intensità e il talento di Jake Gyllenhaal (appena incontrato alla Festa di Roma) . Immediatamente inserito tra i contendenti alper il suo Jeff Bauman, il ventottenne di Boston che perse le gambe nell'esplosione e al cui libro autobiografico si ispira Stronger Molti meriti, della riuscita del film e dell'ottima performance del suo compagno, vanno però dati alla Tatiana Maslany di Orphan Black , una sorpresa che potremmo ritrovare sullo stesso. E che, nei panni della fidanzata di Bauman, Erin Hurley, si offre come cardine e sostegno di una vicenda che rischia di sbandare molto spesso. Ma che indubbiamente raggiunge il suo obiettivo. Facile commozione e retorica a stelle e strisce comprese. Certo, non solo quelle, ma è inevitabile - volendo raccontare una storia come questa - che ne siano parte integrante.(come da titolo del libro di Casey Sherman e Dave Wedge) d'altronde nasce da lì, daldel nemico di turno. L'ennesimo. Ma, ché ognuno ha i suoi, persino tra le mura di casa. Come sono anche nelladella madre e dell'intero onnipresente clan familiare, per esempio, troppo '' per comprendere immediatamente la reale situazione, il trauma, la portata di un evento che trascende l'proprio ripiegandosi su se stesso, concentrandosi sul particolare, del protagonista e delleC'è, una quantità difficile da gestire. Soprattutto senza scivolare. Senza perdere l'equilibrio, o la giusta distanza, quando necessario. Come ogni tanto capita, purtroppo. Ma con l'aumentare dei temi e l'approfondimento del personaggio e delle sue relazioni col mondo, si finisce con il riflettere sullae la, disturbi ben più distruttivi e autolesionisti che piano prendono il sopravvento, anche nella narrazione. Per fortuna di un film che, cercando di restare sempre corretto o di 'denunciare' gli errori più comuni nei confronti dellafinisce per mostrarci una serie di figure sconfitte dalla vita, di esempi edificanti o scene commoventi piuttosto 'al limite'.In generale si avverte un, ché bastava davvero meno per essere 'inspirational'; e forse Green in questo senso non dà il meglio, non quanto l'ensemble dei suoi attori almeno. Compresa la stessa Boston, e lo storico Fenway Park del finale. Ma, ed è evidente; anche se tra elaborazione, senso di colpa e rifiuto (che non può non far pensare alla lettura di Ang Lee del giorno da eroe di Billy Lynn ) sono molti i momenti meritevoli, e i dettagli, anche non sempre immediati da cogliere, che ne fanno un film da consigliare.