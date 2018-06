Tully, la recensione del grande film con Charlize Theron

Sono tanti i film di Hollywood che hanno raccontato la gioia che si prova quando incroci lo sguardo del tuo neonato per la prima volta. La felicità dell'avere figli e realizzare il proprio sogno americano con tanto di casetta a due piani appena fuori dalla grande città: garage, cucina con isola e frigorifero a due ante. Un sogno americano con cui il cinema hollywoodiano ci bombarda da sempre. Andando oltre le apparenze ci si ricorda anche che nessun film mainstream recente ha però sottolineato il lato oscuro di questa realtà. Almeno nessun film che non sia stato un horror o un thriller. Ecco dunque che arriva Tully. La commedia drammatica diretta da Jason Reitman Coraggioso per come osa nelle sue tematiche spingendosi avanti scena dopo scena. In questo quadretto familiare che ci viene presentato nei primi minuti - composto da una coppia il cui matrimonio si fonda sull'amore reciproco, due bambini nella loro età problematica e un terzo ancora nella pancia della mamma - notiamo subito come gli occhi di Charlize Theron siano spenti. Anzi, ben presto ci accorgiamo di come dentro quelle pupille ci sia una persona che vuole uscire, che sta gridando aiuto, soffocata dalla routine infernale della vita da mamma. La ragazza che era un tempo, i suoi sogni, i suoi desideri, la sua femminilità sono stati sacrificati in un battibaleno per vivere un altro tipo di sogno: la famiglia.Siamo comunque a Hollywood e questo non è un dramma nel senso stretto del termine: dunque se nel primo atto scendiamo all'inferno con la protagonista, nel secondo arriva Tully, la giovanissima tata interpretata da Mackenzie Davis che, come una Mary Poppins del nuovo millennio, non solo risolve quasi magicamente i problemi logistici, ma piano piano resuscita alcuni lati perduti della personalità della protagonista. Tra queste due donne appartenenti a due generazioni diverse si sviluppa un rapporto di "più che amicizia”, dato che la ragazza è necessaria per rianimare le fantasie di questa donna in pieno burnout. Reitman (che in passato ha diretto il bellissimo Tra le nuvole ) cattura la quotidianità all'interno di una tipica famiglia americana middle-class e nell'esplorare il rapporto tra queste due donne beneficia anche di quella dose di elementi piccanti (a un certo punto si esplora anche il sesso. A tre) e battute tanto memorabili quanto potenti scritte da. "I vent'anni sono bellissimi, poi i trenta arrivano da dietro l'angolo come un camion della spazzatura alle cinque del mattino" - dice a un certo punto la protagonista.