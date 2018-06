Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

Da Tully a Hurricane - Allerta uragano, ecco cosa vedere in sala in questo weekend di fine giugno

28.06.2018 - Autore: Marco Triolo



L'estate è ormai arrivata e le uscite iniziano a diradarsi. Il popolo vacanziero diserta le sale e si dirige in massa verso le spiagge, ma qualcosa di interessante resta da vedere. Ad esempio Tully , il nuovo film di Jason Reitman che esce in poche copie, e che dunque fareste meglio a vedere subito. Ma c'è spazio anche per qualche recupero e l'immancabile film estivo. Diamo uno sguardo alle uscite della settimana...







IL FILM DELLA SETTIMANA: TULLY

Il nuovo film di Jason Reitman, regista di Juno e Tra le nuvole, lo riunisce alla star Charlize Theron e alla sceneggiatrice Diablo Cody. La squadra di Young Adult al completo, insomma, che ci racconta stavolta la storia di Marlo (Theron), madre di tre figli a cui il fratello (Mark Duplass) consiglia di assumere una tata per la notte. Titubante all’inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia Tully (Mackenzie Davis). “Sono tanti i film di Hollywood che hanno raccontato la gioia che si prova quando incroci lo sguardo del tuo neonato per la prima volta”, scrive Pierpaolo Festa nella nostra recensione del film. Eppure “nessun film mainstream recente ha però sottolineato il lato oscuro di questa realtà”. Ed è esattamente quello che fa Tully.







DA NON PERDERE: IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

Esce finalmente anche in Italia il nuovo film di Yorgos Lanthimos, regista di The Lobster. Il sacrificio del cervo sacro è stato presentato al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto il premio alla migliore sceneggiatura. È un thriller famigliare che evoca Haneke e Kubrick per raccontare lo strano rapporto parassitario tra un ragazzo (Barry Keoghan di Dunkirk) e la famiglia di uno stimato chirurgo (Colin Farrell). Nel cast anche Nicole Kidman e Alicia Silverstone.







TEMPO DI REMAKE: PAPILLON

La storia vera di Henri “Papillon” Charrière, scassinatore che mette in piedi un piano di evasione da una terribile colonia penale, torna al cinema a 45 anni dal classico con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Nel remake di Papillon troviamo Charlie Hunnam e Rami Malek. Ma la storia è sempre quella e, infatti, secondo la nostra recensione scritta da Mattia Pasquini, il remake “ha il sapore di un'occasione sprecata”. Eppure non mancherà di attirare al cinema i fan dell'originale, spinti dalla curiosità di vedere questa storia aggiornata al gusto moderno e con due attori (Malek soprattutto, futuro Freddie Mercury) in ascesa.







LA SCELTA CINEFILA: L'ALBERO DEL VICINO

Se amate il grande cinema europeo, non potrete farvi sfuggire L'albero del vicino. Il film dell'islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, presentato l'anno scorso a Venezia, ha vinto svariati premi nei festival internazionali. Racconta una strana faida nella periferia di Reykjavík, dove un enorme albero non potato diventa la scintilla che scatena lo scontro tra due famiglie vicine di casa: dalle semplici discussioni si passa ben presto a dispetti più pesanti, alle provocazioni, fino all’odio più profondo. Quello che sembra un piccolo scontro si trasforma in ossessione, trascinando il quartetto in una spirale di violenza sempre più dissacrante ed estrema.







IL SUMMER MOVIE: HURRICANE – ALLERTA URAGANO

Al polo opposto delle uscite troviamo Hurricane – Allerta uragano, il nuovo film del regista del primo Fast & Furious, Rob Cohen. Un action movie che mescola film catastrofico e film di rapina e potrebbe essere la scelta perfetta per un po' di relax estivo. Venticinque anni dopo la morte del padre, vittima di un tornado, il meteologo Will, suo fratello Breeze e la determinata agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia di un uragano, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato. Nel cast troviamo Toby Kebbell, Maggie Grace e Ryan Kwanten.







IL RITORNO DEL POLAR: LA TRUFFA DEL SECOLO

Olivier Marchal è un nome sicuramente noto a chi ama il polar francese, ovvero il tipico cinema di poliziotti dalle venature noir che domina oltralpe. Marchal, ex poliziotto e regista dell'ottimo 36 Quai des Orfèvres, torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia vera. Quella di Antoine Roca, imprenditore in difficoltà che, per salvare la propria situazione, decide di aggirare lo stato francese sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. Una truffa che lo condurrà in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione. Nel cast, Benoit Magimel e Gerard Depardieu.







ANCORA IN SALA: FAVOLA

Nonostante sia uscito il 25 giugno, Favola, l'esperimento cinematografico tratto dal testo teatrale di Filippo Timi, è già fuori programmazione perché si trattava di un evento di tre giorni. Ma qualche sala lo manderà anche oggi e, se vivete nelle città di queste sale, potrete ancora recuperarlo. Favola ci conduce negli Stati Uniti degli anni Cinquanta dove Mrs Fairytale (Filippo Timi) e Mrs Emerald (Lucia Mascino) s’incontrano ogni giorno per condividere le loro esistenze tranquille e borghesi. Ma la facciata di perfezione lentamente si sgretola, rotta da segreti terribili e possibilità inaspettate.







ANCORA IN SALA: JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO

Ormai abbiamo capito che l'arguzia (fanta) scientifica di Michael Crichton e Steven Spielberg è lontana, ma almeno in termini di spettacolo non c'è niente come vedere dei giganteschi dinosauri divorare tutto sul grande schermo. Il nuovo film della saga di Jurassic Park, secondo Jurassic World, è diretto da un ottimo regista, Juan Antonio Bayona (The Impossible, Sette minuti dopo la mezzanotte), e recupera le due star del precedente, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Torna anche lo Ian Malcolm di Jeff Goldblum in questa avventura che passa da Isla Nublar (colpita da una tremenda eruzione vulcanica) alla terra ferma, con i dinosauri pronti a seminare distruzione nella civiltà umana.







ANCORA IN SALA: THELMA

Dalla Norvegia arriva il nuovo film di Joachim Trier, una delle nuove voci più interessanti del cinema europeo. Un thriller d'autore che strizza l'occhio a Brian De Palma, definito nella nostra recensione “una sorta di Carrie – Lo sguardo di Satana in stile norvegese” e “un horror cinefilo, che si avvicina anche al cinema di Jane Campion e von Trier”. Piacerà molto a chi cerca un tipo di terrore diverso e più legato alle atmosfere che allo splatter. Continua a leggere la recensione del film qui.







ANCORA IN SALA: MARY E IL FIORE DELLA STREGA

Lucky Red prosegue nella sua crociata di portare la grande animazione giapponese nelle sale. Mary e il fiore della strega non è un film dello Studio Ghibli, ma è diretto da uno che al Ghibli ci ha lavorato. Hiromasa Yonebayashi è infatti il regista di Arrietty e Quando c'era Marnie, e il suo nuovo film è decisamente tarato sul gusto dello studio fondato da Hayao Miyazaki e dal compianto Isao Takahata. Chi ama quel tipo di storie non potrà farsi sfuggire questo film.