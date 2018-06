La Recensione di Papillon - Niente di nuovo nel remake, La storia si ripete

Ha il sapore di un'occasione sprecata il Papillon di Michael Noer , remake del cult del 1973 diretto da Franklin Schaffner connei ruoli principali. Quelli intorno ai quali ruota la storia vera di Henri Charrière, detto appunto Papillon, basata sulla sua autobiografia datata 1969. Una storia eccezionale, di prigionia e resistenza, di umanità e soprusi, alla quale sarebbe stato obiettivamente difficile aggiungere pathos o carattere, soprattutto dopo la trasposizione cinematografica di 45 anni fa Un'operazione che già in partenza aveva sollevato qualche perplessità, e un crescendo di dubbi… Sin dalle prime voci apparse nel 2008 (quando il budget del film avrebbe dovuto sfiorare i 90 milioni di dollari) fino alla luce verde arrivata con la conferma degli interpreti:. Senza scomodare paragoni troppo illustri o mettersi a fare la conta del carisma mancante, sorprende la scelta di voler puntare su una marcata mimesi formale di immagini e protagonisti che furono.. Alla quale la versione di Noer tenta di opporre poco più che una generica patinatura o una curatissima fotografia. La parentesi di Pigalle del romantico prologo non aggiunge niente, nel tentativo di convincerci della verginità del nostro eroe, come analogamente (non) fa l'epilogo consolatorio, che ha l'unico merito di regalarci alcune immagini d'epoca oltre alla didascalica sottolineatura della sistematica violazione dei diritti umani.Il risultato è una sorta di racconto perfetto per il Biografilm Festival di Bologna, che alla brutalità sembra preferire una lettura infarcita di spunti edificanti, ma privo di coraggio, di pulp, o di 'polpa' se vogliamo (vedi censura dei lebbrosi e momenti al limite della crisi di nervi). Per non parlare dell'anima e della capacità di appassionare. In questo senso una nota di biasimo particolare la merita il tanto atteso Mr. Robot - e prossimo Freddie Mercury - purtroppo schiavo di una fissità che se sul piccolo schermo era funzionale al personaggio rappresentato in questo caso 'appiattisce' in maniera inaccettabile e controproducente uno dei fulcri dell'azione. Che arriva placida alle battute finali, lasciando una gran nostalgia e un po' di rabbia.