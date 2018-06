Mary e il fiore della strega è un'incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un'animazione in pieno stile Studio Ghibli, Mary e il fiore della strega ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega!