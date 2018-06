Il sacrificio del cervo sacro, clip esclusiva dal thriller con Colin Farrell e Nicole Kidman

NOTIZIE

11.06.2018 - Autore: Marco Triolo



A seguire la sinossi ufficiale:

Steven (Colin Farrell) è un famoso chirurgo cardio-toracico. Insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita felice e ricca di soddisfazioni. Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia, tutto a un tratto, cominciano a verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio sconvolgente per non correre il rischio di perdere tutto.

Il sacrificio del cervo sacro uscirà in Italia con Lucky Red il prossimo 28 Giugno. Qui ne potete vedere il trailer.