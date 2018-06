Clip esclusiva da Favola, Filippo Timi transessuale in una colorata America anni '50

NOTIZIE

25.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Arriverà nelle sale il 25 giugno, per soli tre giorni, Favola di, la versione cinematografica della pièce teatrale scritta da Filippo Timi . Una storia surreale, una black comedy in costume che usa l’ironia per parlare di identità di genere e raccontare la presa di coscienza e liberazione di una donna americana, bianca, borghese e transessuale. Ve ne presentiamo una clip in esclusiva.

Dopo il successo di critica raccolto nell’ultimo Torino Film Festival, dove è stato presentato lo scorso dicembre, Favola arriva al cinema come evento speciale in programma solo il 25, 26, 27 giugno. Prodotto da Palomar con Rai Cinema, Favola ci conduce negli Stati Uniti degli anni Cinquanta dove Mrs. Fairytale (Filippo Timi) e Mrs. Emerald (Lucia Mascino) si incontrano ogni giorno per condividere le loro esistenze tranquille e borghesi. Ma la facciata di perfezione lentamente si sgretola, rotta da segreti terribili e possibilità inaspettate.

Un grande gioco condotto con sapienza, che evoca il cinema dell’età d’oro di Hollywood e ha il ritmo del Carosello, che è improvvisazione scenica e racconto di fantascienza, sullo sfondo delle note alla Nat King Cole, dei jingle pubblicitari e delle carole natalizie. Nessuna Favola è mai perfetta come sembra, per quanto tu possa resistere, imbalsamata dietro la bugia di un sorriso, la vita, carnosa, brutale e spietata busserà alla tua porta, e nulla sarà mai più come prima.

Favola sarà distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital.