Venezia 2018, i 15 film più attesi della Mostra

Non si capisce se si tratti dei sei episodi della serie Netflix, di un montaggio alternativo in versione film a episodi oppure, ancora, se il progetto sia stato riconfigurato da serie a film. Ciò che conta è che vedremo la nuova opera western dei fratelli Coen, The Ballad of Buster Scruggs , in concorso.

The Ballad of Buster Scruggs

The Other Side of the Wind