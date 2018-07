NOTIZIE

Il trailer di The Favourite, Emma Stone contro Rachel Weisz per il regista di The Lobster

09.07.2018 - Autore: Marco Triolo



La storia è ambientata all'inizio del diciottesimo secolo. Olivia Colman, star di Broadchurch, The Lobster e nuova Elisabetta II nella terza stagione di The Crown , interpreta la Regina Anne. L'Inghilterra è in guerra con la Francia, ma la regina è impazzita e il regno è governato dalla sua amica e assistente Lady Sarah (Weisz) al suo posto. Ma gli equilibri di potere vengono destabilizzati quando entra nell'equazione Abigail (Stone), una nuova cortigiana molto ambiziosa che Sarah prende sotto la sua ala. Quando la guerra inizia a occupare tutto il tempo di Sarah, Abigail si fa avanti e diventa grande amica della regina. E nulla la fermerà nella sua scalata al potere, ora che ha la possibilità di tornare alle sue radici nobiliari.

Il cast di The Favourite include Nicholas Hoult, Mark Gatiss e Joe Alwyn. L'uscita americana è prevista per il 23 novembre 2018, in tempo per la corsa agli Oscar. E chissà che stavolta Olivia Colman non possa coronare una carriera notevole con un premio che le dia la fama internazionale che non ha mai raggiunto del tutto.