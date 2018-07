Venezia 75, anche Suspiria e i fratelli Coen nel ricchissimo programma ufficiale

NOTIZIE

25.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Roma di Alfonso Cuaron e Una selezione ricchissima quella di Venezia 75 (29 agosto – 8 settembre). Come era prevedibile, i film scartati da Cannes per via della faida con Netflix sono stati accolti a braccia aperte dalla Mostra. Si tratta degli attesissimi The Other Side of the Wind di Orson Welles (suo ultimo film finalmente completato).

Florian Henckel Von Donnersmarck, Jennifer Kent, Mike Leigh, Mario Martone, Laszlo Nemes, Julian Schnabel, Shinya Tsukamoto, Giulio Base, Gipi, Emir Kusturica, Tsai Ming-liang, Amos Gitai e Zhang Yimou. Oltre a una versione estesa di La profezia dell'armadillo di Zerocalcare e ai già annunciati Vedremo inoltre nuovi film di. Oltre a una versione estesa di The Tree of Life di Terrence Malick, all'atteso adattamento dedi Zerocalcare e ai già annunciati Il primo uomo di Damien Chazelle e A Star is Born di Bradley Cooper. Infine, quest'anno il concorso dedicato alla realtà virtuale sarà aperto al pubblico per tutta la durata della Mostra.

Ecco il programma ufficiale della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

CONCORSO

First Man – Damien Chazelle

The Mountain – Rick Alverson

Double Vies – Olivier Assayas

The Sisters Brothers – Jacques Audiard

The Ballad of Buster Scruggs – Ethan e Joel Coen

Vox Lux – Brady Corbet

Roma – Alfonso Cuaron

22 July – Paul Greengrass

Suspiria – Luca Guadagnino

Werk Ohne Autor (Opera senza autore) – Florian Henckel Von Donnersmarck

The Nightingale – Jennifer Kent

The Favourite – Yorgos Lanthimos

Peterloo – Mike Leigh

Capri-Revolution – Mario Martone

What You Gonna Do When the World's on Fire? – Roberto Minervini

Napszallta (Sunset) – Laszlo Nemes

Freres ennemis – David Oelhoffen

Nuestro tiempo – Carlos Reygadas

At Eternity's Gate – Julian Schnabel

Acusada – Gonzalo Tobal

Zan (Killing) – Shinya Tsukamoto

ORIZZONTI

Sulla mia pelle – Alessio Cremonini (film d'apertura)

Kraben Rahu (Manta Ray) – Phuttiphong Aroonpheng

Soni – Ivan Ayr

Ozen (The River) – Emir Baigazin

La noche de 12 anos – Alvaro Brechner

Deslembro – Flavia Castro

Anons (The Announcement) – Mahmut Fazil Coskun

Un giorno all'improvviso – Ciro D'Emilio

Charlie Says – Mary Harron

Amanda – Mikhael Hers

Yom Adaatou Zouli (The Day I Lost My Shadow) – Soudade Kaadan

L'enkas – Sarah Marx

The Man Who Surprised Everyone – Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

Kucumbu Tubuh Indahku (Memories of My Body) – Garin Nugroho

Hamchenan Ke Mimordan (As I Lay Dying) – Mostafa Sayyari

La profezia dell'armadillo – Emanuele Scaringi

Erom (Stripped) – Yaron Shani

Jinpa – Pema Tseden

Tel Aviv on Fire – Sameh Zoabi

FUORI CONCORSO

The Other Side of the Wind – Orson Welles

They'll Love Me When I'm Dead – Morgan Neville (documentario sulla storia del film di Welles)

Proiezioni speciali

L'amica geniale – Saverio Costanzo (serie Rai - Primi due episodi)

Il diario di Angela – Noi due cineasti – Yervant Gianikian

Non fiction

A Letter to a Friend in Gaza – Amos Gitai

Aquarela – Victor Kossakovsky

El Pepe, una vida suprema – Emir Kusturica

Process – Sergei Loznitsa

Carmine Street Guitars – Ron Mann

Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul – Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi

American Dharma – Errol Morris

Introduzione all'oscuro – Gaston Solnicki

1938 diversi – Giorgio Treves

Ni De Lian (Your Face) – Tsai Ming-liang

Monrovia, Indiana – Frederick Wiseman

Fiction

Una storia senza nome – Roberto Andò

Les estivants – Valeria Bruni Tedeschi

A Star is Born – Bradley Cooper

Mi obra maestra – Gaston Duprat

A Tramway in Jerusalem – Amos Gitai

Un peuple et son roi – Pierre Schoeller

La quietud – Pablo Trapero

Ying (Shadow) – Zhang Yimou

Dragged Across Concrete – S. Craig Zahler

SCONFINI

Blood Kin – Ramin Bahrani

Il banchere anarchico – Giulio Base

Il ragazzo più felice del mondo – Gipi

Arrivederci Saigon – Wilma Labate

The Tree of Life (Extended Cut) – Terrence Malick

L'heure de la sortie – Sebastien Marnier

Magic Lantern – Amir Naderi

Camorra – Francesco Patierno