Netflix distribuirà Roma di Alfonso Cuarón, a rischio l'anteprima a Cannes

NOTIZIE

09.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



È guerra tra Netflix e Cannes. Di recente, il Festival ha scelto di bandire dalla competizione qualunque film non venga distribuito in sala in Francia, di fatto escludendo Netflix dalla Croisette. Una mossa che ha scatenato la reazione di Netflix, che ha minacciato di boicottare il Festival di Cannes. Come a dire, non sei tu che mi licenzi, sono io che mi dimetto.

Roma, è stato acquisito da Netflix e dunque verrà distribuito sulla piattaforma streaming in tutto il mondo. Roma è solo uno dei titoli Netflix che avrebbero dovuto apparire nel programma di Cannes. Tra questi anche Norway di Hold the Dark di Orson Welles e il documentario They’ll Love Me When I’m Dead di Morgan Neville. In tutto questo, c'è almeno un lato positivo: Vanity Fair, parlando della faida, ha confermato che il nuovo film di Alfonso Cuarón , è stato acquisito da Netflix e dunque verrà distribuito sulla piattaforma streaming in tutto il mondo. Roma è solo uno dei titoli Netflix che avrebbero dovuto apparire nel programma di Cannes. Tra questi anchedi Paul Greengrass di Jeremy Saulnier The Other Side of the Wind die il documentariodi

Cannes non ci sta facendo una bella figura in questa lotta per la purezza del cinema. Perché, come spiega una fonte di Vanity Fair, “Che cosa dovrebbero fare questi autori? Gli Studios non finanziano questi film. Non è che la scelta sia tra Netflix e una distribuzione in 2.500 sale”. E in effetti è così: da anni si dice che non esistono più le mezze misure a Hollywood, dove il divario tra i giganteschi blockbuster e le micro-produzioni non è più coperto dai progetti a medio budget. Questi finiscono ora su Netflix e Amazon. Ma è la decisione di Netflix di non distribuire in sala al di fuori degli Stati Uniti a dare fastidio, più che altro.

Roma è il primo film di Cuarón a uscire sin da Gravity (che nel 2013 ebbe la sua anteprima a Venezia). Il film racconterà un anno nella vita di una famiglia borghese a Città del Messico negli anni '70. Cuarón ha anche un altro progetto in ballo: una serie TV horror interpretata da Casey Affleck

Fonte: The Playlist