Netflix completa l'ultimo film di Orson Welles

The Other Side of the Wind verrà portato a termine con la collaborazione del produttore Frank Marshall e del regista Peter Bogdanovich, anche interprete del film

15.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Other Side of the Wind, film che Welles iniziò a dirigere nel 1970 ma che, all'epoca della sua morte nel 1985, non era ancora finito. L'ultimo film di Orson Welles sarà completato da Netflix. La notizia è arrivata a due anni dalla campagna Indiegogo con cui si era tentato, nel centenario della nascita del regista, di raccogliere il budget per restaurare e completare il film.

Frank Marshall, storico collaboratore di Steven Spielberg, produrrà restauro e completamento del film, al cui montaggio collaborerà anche il regista Peter Bogdanovich, uno degli interpreti del film. Il cast include anche John Huston, Dennis Hopper, Susan Strasberg e Oja Kodar. Ora Netflix interviene finanziando interamente il lavoro, confermando una voce che girava da circa un anno.

The Other Side of the Wind è un film ambizioso, girato in 16, 18 e 35 mm, in bianco e nero e a colori, che si svolge nel giorno del settantesimo compleanno di un regista, Jake Hannaford, che sta tentando di tornare sulle scene. Mischiato alla sua storia c'è un film nel film che esplora ulteriormente il protagonista. Il film è anche una feroce critica alla Hollywood degli anni '70, quella che segnò il tramonto dello Studio System.

“È quasi impossibile crederci – ha dichiarato Marshall – ma dopo quarant'anni di tentativi, sono davvero grato a Netflix per la sua perseveranza e passione, che ci hanno permesso di entrare finalmente in sala montaggio per finire l'ultimo film di Orson”. Il direttore della programmazione di Netflix Ted Sarandos è un grandissimo fan del regista e ha dichiarato che questo progetto è “fonte di orgoglio” per l'azienda.

Fonti: Netflix, ComingSoon.net