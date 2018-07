Il primo uomo con Ryan Gosling apre Venezia 2018

NOTIZIE

Il primo uomo verrà proiettato il 29 agosto, primo giorno della Mostra che si concluderà l'8 settembre. Quest'anno sarà Guillermo del Toro , vincitore lo scorso anno con La forma dell'acqua, a presiedere la giuria internazionale del concorso.

Il primo uomo è un film Universal. Racconta la storia di Neil Armstrong, detto, appunto, il primo uomo sulla luna. Armstrong fu infatti il primo astronauta della missione Apollo 11 a posare i piedi sulla superficie lunare, seguito da Buzz Aldrin. “L'idea era di pensare il film meno come un biopic e più come un film su una missione, e di pensare lo sbarco sulla luna come questa missione folle, unica nella storia, di cui oggi facciamo persino fatica a renderci conto”, ha spiegato Chazelle del progetto. “La diamo per scontata. Per lo meno i miei coetanei: cresci, sai che Neil Armstrong ha camminato sulla luna, vedi la foto, è tutto splendido, vedi la bandiera americana e ti senti fiero, ma è tutto lì. Accetti che sia accaduto. Ma la sfida e la mia speranza con questo film è tentare di riavvolgere il nastro e mettervi in uno stato mentale in cui questo non è ancora avvenuto, ed è la cosa più assurda che un gruppo di persone abbia mai deciso di realizzare”.

Il cast include anche Claire Foy, Janet Shearon. Kyle Chandler, Jason Clarke, Corey Stoll, Ciaran Hinds, Christopher Abbott e Patrick Fugit. In Italia, al di fuori della Mostra, dovrebbe arrivare il 31 ottobre.

