Quindici film diretti da grandi registi che vedremo nel 2018

Grandi registi, i film che vedremo. Luca Guadagnino: Chiamami col tuo nome

Oliver (Armie Hammer) ed Elio (Timothée Chalamet), il turista americano e l'adolescente italiano coinvolti in una passionale love story. Sono loro i protagonisti di Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino acclamato ai festival cinematografici in giro per il mondo che finalmente arriverà nelle sale italiane a partire dal 25 gennaio.

E' il primo titolo della nostra top 15 di film diretti da grandi registi che vedremo sugli schermi nel corso del 2018. Partiamo proprio con Guadagnino e chiudiamo sempre con il regista italiano e il suo secondo film in arrivo in questa stagione.

Chiamami col tuo nome, ambientato nel 1983, si svolge in gran parte all'interno della villa del diciassettesimo secolo che appartiene alla famiglia del protagonista, dove Elio passa le sue giornate a praticare musica classica, leggere e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrell). L'arrivo di Oliver, studente americano in viaggio in Italia per aiutare il padre diElio - farà scattare il risveglio del desiderio. Un'emozione che cambierà per sempre le vite dei due protagonisti.

