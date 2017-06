Previsioni Oscar 2018: dodici titoli da tenere d'occhio come miglior film

Oscar 2018, le previsioni: L'inganno, di Sofia Coppola

Il nuovo film di Sofia Coppola ha già vinto il premio alla miglior regia all'ultimo Festival di Cannes. Siamo certi che lo ritroveremo a competere per l'Oscar in diverse categorie.



Scegliamo questo titolo per iniziare il nostro pronostico sui prossimi Oscar. Una previsione che riguarda solo la categoria miglior film. Ve ne presentiamo dodici nelle immagini che seguono.



Cominciamo da L'inganno, il secondo adattamento del romanzo The Beguiled di Thomas Cullinan, già portato sullo schermo nel 1971 da Don Siegel con La notte brava del soldato Jonathan, interpretato da Clint Eastwood. La nuova versione è interpretata da Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell.



L'attore irlandese interpreta un soldato del Nord durante la guerra di secessione. Lo vediamo vagare nei boschi attorno a New Orleans, grondante sangue da una brutta ferita alla gamba. A salvarlo è una ragazzina che lo accompagna fino alla grande casa gestita da Nicole Kidman. Sarà l'unico uomo circondato da diversi personaggi femminili. La loro curiosità si trasforma in gioco e per alcune di loro in passione carnale. L'arrivo dell'uomo in casa scoperchierà definitivamente il vaso di Pandora, mostrando quanto sia fragile l'equilibrio creato dalla Kidman. Fragile perfino per se stessa.



Uscita italiana: 21 settembre 2017



