Dunkirk: il full trailer mostra nuove spettacolari immagini dal film di Christopher Nolan

Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza.



Il film racconterà la vera storia della famosa Operazione Dynamo, cioè l'evacuazione delle truppe alleate dalle coste francesi tra maggio e giugno 1940, quando si trovarono intrappolate a Dunkerque con il mare alle spalle e le truppe tedesche in rapida avanzata davanti a loro. Nolan ha deciso di girare in gran parte nei luoghi dove storicamente si sono svolte le vicende e in IMAX e 65mm per un'esperienza cinematografica unica. Dunkirk sarà distribuito in 70mm, IMAX e 35mm.

"Siamo di fronte a un gigantesco disastro militare - dice uno dei protagonisti nel filmato - Andremo fino in fondo. Non ci arrenderemo mai".Il nono lungometraggio diretto da Nolan è interpretato da