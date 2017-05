L'inganno: delude il nuovo film di Sofia Coppola in Concorso a Cannes

NOTIZIE

25.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Guarda la videointervista esclusiva a Colin Farrell: "Adoro interpretare i poveri bastardi"



C'è un momento nel nuovo film di Nicole Kidman fissa Colin Farrell come se gli stesse per saltare addosso. Anche il personaggio dell'attrice, il più duro e austero in scena, d'un tratto è pronto a lasciare ogni inibizione, travolta anche lei dalla fame sessuale e dalla passione carnale. Lo sentiamo l'erotismo mentre i due personaggi si fissano in silenzio in attesa che qualcosa succeda. E' questa l'unica e ultima volta in cui il film della Coppola riesce a comunicare l'erotismo e la frustrazione sessuale in scena. Dura poco più di venti secondi ed è il momento migliore del film.





The Beguiled di Thomas Cullinan, quello che non fa però è toccare fino in fondo quelle corde. E' come avere a che fare con dei personaggi senza spessore che interpretano una serie di "funzioni": la Kidman è la donna dura, La Coppola individua tutte le corde giuste nel realizzare la seconda versione tratta dal romanzodi Thomas Cullinan, quello che non fa però è toccare fino in fondo quelle corde. E' come avere a che fare con dei personaggi senza spessore che interpretano una serie di "funzioni": la Kidman è la donna dura, Kirsten Dunst sembra la sua erede ma in realtà vuole fuggire da tutti, Elle Fanning invece è la giovane ninfa in grado di ipnotizzare e sedurre. Funzioni che non riescono a trainare in pieno tutti i vari temi in scena: il potere della manipolazione di un uomo attraverso il fascino, la necessità delle donne di raggiungere una loro indipendenza anche e soprattutto risvegliando la loro sessualità in un'epoca in cui erano considerate delle serve. E il bisogno di affermarsi al di là di figure che cercano di controllarle. La rivalità e la successiva collaborazione per raggiungere scopi più grandi.