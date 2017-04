Detroit è una zona di guerra nel primo trailer del nuovo film di Kathryn Bigelow

La Bigelow, premio Oscar per The Hurt Locker , ritorna al cinema cinque anni dopo Zero Dark Thirty , ancora una volta affiancata dallo sceneggiatore. La regista cerca di nuovo la realtà e, dopo l'Iraq e la caccia a Osama Bin Laden, torna a casa per raccontare la guerriglia urbana nella città del Michigan, un evento realmente accaduto nell'estate del 1967 (dal 23 al 27 luglio di quell'anno).Il film arriverà sugli schermi in occasione del cinquantesimo anniversario dei riot scatenati dal razzismo che ancora attanagliava la città in quel periodo.A guidare il cast ci sono Jack Reynor . Sullo schermo vedremo anche John Krasinski Anthony Mackie (nella foto).