Scappa – Get out - La nostra recensione in anteprima

Un? Non nel senso più stretto del termine. Né un film, o un, benché non manchino elementi di entrambi, tanto nella sostanza del racconto quanto nel suo evolversi. Ma non si faccia l'errore di visualizzare un novello Scary Movie nello scoprire l'anima più caustica edello Scappa – Get out con cui Jordan Peele (agente FBI della serie tv Fargo, Lupo di Cicogne in missione e sceneggiatore del 'suo' Keanu) ha deciso di esordire alla regia.. E si capisce bene perché. Per la lucidità con cui è sviluppata la trama, per ilnella direzione degli attori e nel coordinamento delle situazioni, per la capacità di creare lacon solo nella scelta delle immagini e dellesenza abusare di soluzioni a effetto, per l'essersi saputi tenere alla larga dai tanti difetti che spesso annoiano gli esordi, soprattutto in un genere da molti tanto prediletto, quanto abusato.In questo caso, invece,, ma per una volta il gioco del 'Who's Who' non risulta fine a se stesso e le diverse suggestioni filmiche restano tali, aggiungendo anima alle scene senza esagerare con gli ammiccamenti. Il registro- intelligentemente tenuta ai margini, nell'ideale coro del deus ex machinadel Carmichael Show -(più o meno, soprattutto nell'America più bianca e benestante) sommerso. Si ride degli schiavi sessuali e di certi lost in translation etnici, ma la risata si spezza con la semplice considerazione dell'essere 'abituati a di peggio' da parte dei neri, immobilizzati in un "buio profondo", e all'emergere delleE, improvvisamente, tutto inizia a urlareal neo Wicker Man interpretato da(visto in Black Mirror e nei film Johnny English - La rinascita e Kick-Ass 2). Anche noi. Ma anche noi. E, in positivo, di una serie di cliché (dal White Power, alla parzialità delle forze dell'ordine e dell'establishment fino al sessismo più classico, anche quando nei confronti di una), che non ci impediscono di tenere vivo, fino in fondo, un fondamentale dubbio. L'ultimo, cui è affidato il(dai volti muti dei protagonisti e il posizionamento dei corpi sul 'palcoscenico', agli accenni alla "muffa nera" e agli immancabili segreti nascosti nei seminterrati di una casa padronale).