Paura al cinema: sedici grandi horror in arrivo nelle sale

Il ritorno di Samara: The Ring 3

Arriverà nei cinema italiani dal 16 marzo, The Ring 3 (in originale Rings), sequel appena approdato nelle sale americane. La malefica bambina Samara è pronta a uscire dal pozzo in cui è affogata e a passare dal VHS al mondo digitale con supporti come Quicktime, moltiplicandosi all'infinito e puntando su un maggior numero di spettatori.



In questo nuovo capitolo seguiamo una ragazza preoccupata per il suo fidanzato dopo essere venuta a conoscenza del mistero del filmato che comporterà la morte certa di chi lo guarda dopo sette giorni. La protagonista decide di sacrificarsi per salvare il suo amato, ma fa una scoperta terrificante: c'è un film dentro il film che nessun altro ha mai visto prima. Il piatto forte di questo terzo capitolo è la sequenza di apertura ambientata all'interno di un aeroplano.



Partendo da questo sequel, vi presentiamo gli horror che invaderanno gli schermi nei prossimi mesi di questa stagione cinematografica!



