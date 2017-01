Trailer: Raw, il cannibal horror che ha sconvolto Cannes e Toronto

Un film che ha fatto letteralmente svenire e dare di stomaco al pubblico in sala al Festival di Toronto, tanto da rendere necessario l'intervento dei paramedici durante la proiezione. Il biglietto da visita perfetto per un horror che intende sconvolgere lo spettatore,di, film francese che racconta la strana e inquietante evoluzione di una vegetariana, figlia di vegetariani, che, una volta iscrittasi alla facoltà di veterinaria, scopre il sapore della carne cruda e diventa cannibale. Focus World ha diffuso due trailer, uno “per tutti” (le virgolette sono d'obbligo) e uno Red Band, ovvero solo per stomaci forti. Eccoli.Raw – o, titolo francese originale – non ha ancora né data di uscita né distribuzione in Italia, e non è certo quel genere di titolo per cui i distributori si azzuffano. È estremo, senza compromessi, un pugno nello stomaco. Noi lo abbiamo recensito dal Festival di Sitges e possiamo confermare che è proprio così. Il cast include(nel ruolo della protagonista Justine),. Il film, che ha vinto il premio FIPRESCI della Settimana della Critica a Cannes, inizierà il suo viaggio nelle sale di tutto il mondo da marzo.