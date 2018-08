Dieci saghe che sfornano (quasi) sempre sequel di qualità

James Bond 007

Come nel caso di Godzilla, anche la saga di James Bond va avanti da troppo tempo per non aver generato qualche sequel minore o pessimo. Ma la costanza con cui riesce a reinventarsi e riprendere il filo, sfornando film di enorme impatto come i recenti Casino Royale e Skyfall, non fa che confermare come l'universo letterario creato da Ian Fleming sia virtualmente eterno.