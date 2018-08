Il meglio e il peggio dei film tratti da serie TV

Meglio: Star Trek (2009)

Spesso il cinema ricorre a vecchi successi televisivi, sfruttandoli come fossero un marchio sicuro per racimolare un po' di denaro. Questa attitudine, però, a volte scatena disastri, perché gli Studios si accontentano di sfornare un prodotto mediocre che rechi il titolo di una serie famosa, quasi fosse una trappola per nostalgici. Altre volte, quando la serie originale è talmente amata da richiedere un approccio più attento, o quando un autore fan della serie ci mette la faccia, accade il miracolo. Diamo uno sguardo ai cinque migliori e ai cinque peggiori film tratti da serie TV famose.



A cominciare da uno dei migliori: lo Star Trek di J.J. Abrams. Parliamo del primo capitolo uscito nel 2009, con Chris Pine e Zachary Quinto nei panni di Kirk e Spock. Criticato dai fan duri e puri per l'eccesso di humour e action, Star Trek resta un grande film di intrattenimento che rendo omaggio alla serie classica di Gene Roddenberry, svecchiandola allo stesso tempo.



