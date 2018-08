Dieci film che hanno cambiato regista ma sono risultati OK

Ant-Man (2015)

Hollywood è un'industria, prima di tutto. Non è dunque inusuale che Studios o produttori possano non essere soddisfatti di un regista al punto tale da decidere di licenziarlo. Ant-Man della Marvel è uno dei casi recenti: Edgar Wright, stimato regista di Hot Fuzz e Scott Pilgrim vs. the World, ha lavorato per anni al progetto per lasciarlo infine a poche settimane dalle riprese, stufo delle continue ingerenze dei produttori. Il film era stato concepito quando l'universo Marvel era ancora una bozza, e col passare degli anni il capo dei Marvel Studios Kevin Feige iniziò a pretendere che Wright infilasse riferimenti e camei dagli altri film.



Wright se ne andò, e al suo posto arrivò lo "yes man" Peyton Reed (regista di... lo avete indovinato... Yes Man). In una situazione davvero difficile, Reed fece comunque un ottimo lavoro e Ant-Man, aiutato anche dalla sceneggiatura scritta da Wright e Joe Cornish (Attack the Block) portò a casa il risultato.



Dunque, anche se il regista viene cambiato in corsa, non significa che il progetto sia spacciato. O almeno non sempre. Andiamo a scovare dieci casi simili...



GUARDATE ANCHE:

Dieci sequel che nessuno voleva, ma che non sono per niente male

Dieci personaggi diventati popolari contro ogni previsione

Prova costume, le star si spogliano in 10 celebri film ambientati al mare