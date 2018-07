Le sorprendenti reazioni degli spettatori ai blockbuster più attesi

Warcraft: L'inizio (2016)

Sam Raimi in persona avrebbe dovuto dirigere l'adattamento cinematografico del videogame Warcraft. Eppure, quando il regista di Spider-Man si è tolto dall'equazione lasciando il progetto a Duncan Jones, pochi si sono lamentati. Jones, fresco dell'ottimo esordio Moon e del buon Source Code, era pure un fan del videogioco. Tutto bene, dunque, no? Purtroppo, invece, Warcraft fu accolto malamente dalla critica, che lamentò l'eccessiva artificiosità della messa in scena e dei costumi, definiti anche "cheap". E questo nonostante il budget fosse di 160 milioni. Il film non è andato meglio in sala: il suo tracollo ha chiuso per sempre le speranze della Universal di lanciare una saga.